俳優・妻夫木聡が主演を務め、10月12日からスタートするTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜後9：00）と人気コンテンツ『ウマ娘』がコラボレーションすることが決定した。【画像】新たなウマ娘！ロイヤルホープ公開された日曜劇場とのコラボビジュアル作中に登場する競走馬「ロイヤルホープ」をモチーフにしたウマ娘を10月5日放送スタートのアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クールのイラストで描き下