9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太さん（32）が現地時間26日、イタリアで開催中のミラノコレクションに初参加しました。渡辺さんは、ブラウンでまとめたコーディネートで登場。パシュミナのように軽いスエードのブルゾンをメインに、ローファーと、“T”のモチーフが付いた新作ベルトバッグを身につけ、ショーを鑑賞しました。ミラノコレクション初参加となる渡辺さんは「本当に初めての世界で圧倒されましたし、とても刺激的でし