総合格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５１」（２８日、愛知・ＩＧアリーナ）で、ＲＩＺＩＮフェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフ（２４＝キルギス）がビクター・コレスニック（２９＝ロシア）をわずか３３秒でＴＫＯし、初防衛に成功した。圧倒的だった。開始早々、前に出ながらパンチを放ったシェイドゥラエフは、そのまま組み付く。そこからヒジを打ちつつ尻もちをつかせると、動きの止まったコレスニックに休むこと