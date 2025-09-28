【モデルプレス＝2025/09/28】LDHは28日、公式サイトを更新。同社所属のD.LEAGUEチーム・LDH SCREAMのメンバーに選ばれていた鳥居大和・山田悠世・森崇晃との契約を取りやめることを発表した。【写真】三代目JSB岩田剛典、篠原涼子と濃厚キス◆LDH新グループ、3人が契約取りやめ公式サイトでは「弊社所属D.LEAGUEチームLDH SCREAMのメンバーに選出されておりました鳥居大和・山田悠世・森崇晃に関するご報告を申し上げます」とし「