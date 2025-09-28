【モデルプレス＝2025/09/28】株式会社BMSGが主催するフェス「BMSG FES’25」が、9月27・28日の2日間、東京・お台場に設置された特設会場にて開催され、延べ8万人を動員し熱狂のうちに幕を閉じた。【写真】SKY-HI・BE:FIRSTらのクールな袴姿◆「BMSG FES」SKY-HI・BE:FIRSTら集結「BMSG FES」は2022年9月に富士急ハイランド コニファーフォレストで初開催されて以来、毎年規模を拡大し進化を遂げてきた。今年はBMSG設立5周年の節目