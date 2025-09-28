¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥ä¥¯¥ë¥È£´¡½£´µð¿Í¡á±äÄ¹£±£²²ó¡á¡Ê£²£¸Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ëµð¿Í¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤È°ú¤­Ê¬¤±¤¿¡££³ÅÙ¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÄÉ¤¤¤Ä¤¯¼¹Ç°¤ò¤ß¤»¤¿¤¬¾¡¤Á±Û¤»¤º¡¢»î¹çÃæ¤Ë£²°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á£³°Ì¤¬³ÎÄê¡££±£°·î£±£±Æü¤«¤é¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢£²°Ì£Ä£å£Î£Á¤ÎËÜµò¡¦²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤ÇÀï¤¦¡£ÀèÈ¯¡¦²£Àî¤ÏÆ§¤óÄ¥¤ê¤­¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿Ä¾¸å¤Î£´²ó£²»àÆóÎÝ¡£²£Àî¤¬Åê¤¸¤¿¿¿¤ó