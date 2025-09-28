◇セ・リーグヤクルト4−4巨人（2025年9月28日神宮）ヤクルトは巨人と延長戦の末、引き分けた。今季本拠最終戦で、退任を発表した高津監督や来季メジャーに挑戦する村上、現役引退を発表した川端らにとって「神宮ラストゲーム」となった一戦。スタメン発表では、故障でリハビリ中の塩見が「1番・中堅」に入る異例の演出があった。村上は「4番・三塁」でスタメン出場し、初回に右翼線へ適時打を放った。8回には申告敬