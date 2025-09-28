【MLB】マリナーズ3ー5ドジャース（9月27日・日本時間28日／シアトル）【映像】マウンド上でビックリするぐらい大絶叫する瞬間9月27日（日本時間9月28日）に行われたシアトル・マリナーズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャースのブルペン陣が披露した“まさかの奪三振ショー”が話題となっている。3-3の同点で迎えた8回裏・マリナーズの攻撃。ドジャースはこの回から5番手としてアレックス・ベシアをマウン