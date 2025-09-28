ソフトバンク４―１西武（パ・リーグ＝２８日）――ソフトバンクが５連勝。三回に川瀬の適時打で勝ち越し、七回に庄子の適時二塁打、八回に佐藤直のソロで突き放した。西武はネビンの先制ソロだけに終わった。◇オリックス１０―５楽天（パ・リーグ＝２８日）――オリックスが１４安打１０得点で今季の勝ち越しを決めた。二回に麦谷、広岡の連続適時打などで５点を挙げ、三回は紅林の３点二塁打などで加点した。楽天は５連敗。