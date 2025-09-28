◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト4-4巨人(28日、神宮球場)2位でのCS進出へ1敗もできない3位の巨人は、ヤクルトと延長12回を戦い引き分けました。先発の横川凱投手は初回、先頭から連打を許しいきなりピンチを迎えると、山田哲人選手に犠牲フライを、村上宗隆選手にタイムリーを浴び2失点します。一方の打線はヤクルトの先発・高橋奎二投手の前に手が出ず、3回まで完璧に抑えられました。それでも4回、代わった奥川恭伸投手から泉口友