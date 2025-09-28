「広島２−１０ＤｅＮＡ」（２８日、マツダスタジアム）広島が３連敗で２０１０年以来１５年ぶりの借金１８に到達した。９月は６勝１６敗で終えた。初回にモンテロに適時打が飛び出し、先制に成功。しかし、先発・高が二回に押し出し四球を与えてすぐに同点に追いつかれた。その後、試合は膠着（こうちゃく）状態となっていたが、七回に高卒新人・菊地ハが一時勝ち越しとなる適時打を許した。それでも直後の七回に制球を乱