大相撲秋場所は２８日、両国国技館で千秋楽を迎え、横綱大の里（２５）（本名中村泰輝、石川県津幡町出身、二所ノ関部屋）が１３勝２敗で２場所ぶり５度目の優勝を遂げた。横綱昇進後の初優勝で、日本出身横綱の優勝は２０１７年春場所の稀勢の里以来、８年ぶり。本割の結びの一番では横綱豊昇龍（２６）に敗れて２敗で並ばれたが、１６年ぶりの横綱同士の優勝決定戦を制し、今年３度目の賜杯を抱いた。優勝インタビューで大の