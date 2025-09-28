文字通り、激闘だった。９月28日に開催されたJ１第32節で、Uvanceとどろきスタジアムby Fujitsuでは川崎フロンターレ対柏レイソルの一戦が行なわれた。開始７分にラザル・ロマニッチの得点で川崎が先制すると、柏が15分に垣田裕暉、39分にジエゴがネットを揺らし、逆転に成功する。川崎は45＋５分に伊藤達哉が同点弾を奪取すると、51分に脇坂泰斗のゴールで勝ち越す。その後は66分に柏の中川敦瑛、79分にロマニッチがスコ