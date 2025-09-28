都心部へのアクセスが良好で、ショッピングモールや子育ての環境も充実しているさいたま市は、魅力的な観光スポットにも恵まれています。All About編集部は全国10〜60代の男女250人を対象に「さいたま市のイメージ」に関するアンケートを実施。今回は「魅力的な観光スポットが多い」と思う区の結果を紹介するとともに、All About 埼玉ガイドの大林等さんがおすすめの観光スポットを紹介します。【画像】10位までの全ランキング結果