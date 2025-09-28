ÃË»Ò¥Ü¥ë¥À¡¼·è¾¡²ÝÂê¤ËÄ©¤à°Â³ÚÃèÅÍ¡á¥½¥¦¥ë¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡Û¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¤Ï28Æü¡¢¥½¥¦¥ë¤ÇÃË»Ò¥Ü¥ë¥À¡¼·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÊ£¹ç¶ä¥á¥À¥ë¤Î°Â³ÚÃèÅÍ¡ÊJSOL¡Ë¤¬½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£½à·è¾¡¤Î¾å°Ì8¿Í¤ÇÁè¤¦·è¾¡¤Ç¤¿¤À°ì¿Í¡¢Á´4²ÝÂê¤ò´°ÅÐ¤·¡¢2021Ç¯Âç²ñ°ÊÍè2Âç²ñ¤Ö¤ê¤ËÆüËÜÁª¼ê¤¬ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£Åìµþ¡¢¥Ñ¥êÎ¾¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÆêºêÃÒ°¡¤¬4°Ì¡¢Äï¤ÎÆêºêÌÀÃÒ¡ÊÆü¿·²ÐºÒ¡Ë¤Ï5°Ì¤À¤Ã¤¿¡£Æ£ÏÆÍ´Æó¡ÊÂçºåÉÜÏ¢ÌÁ