◆日本選手権大会関東地区予選▽代表決定戦ホンダ７―１日産自動車（２８日・等々力球場）今季から１６年ぶりに活動を再開した日産自動車硬式野球部が社会人日本選手権大会の関東代表決定戦に臨み、１―７でホンダに敗れて０９年以来の本大会出場を逃した。同部ＯＢでもある伊藤祐樹監督は「ゲームを通じてなかなか主導権を握れなかった」と唇をかんだ。一塁側スタンドには多くの観客、関係者が詰めかけ、等々力球場の２階席