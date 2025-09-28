２０周年を迎え、年末までの期間限定で活動する５人組ロックバンド「ＡｑｕａＴｉｍｅｚ」が２８日、兵庫県・神戸市のＧＬＩＯＮＡＲＥＮＡＫＯＢＥで２０周年ライブの追加公演を行い、１０月期のフジテレビ系ドラマ「新東京水上警察」（１０月７日スタート、火曜・後９時）の主題歌を担当すると発表した。ライブの最後にサプライズ発表されると、場内は大歓声に包まれた。ドラマは日本の連ドラ史上初の「水上警察」を題