巨人ＯＢの江川卓氏と阪神ＯＢの掛布雅之氏が２８日、都内で行われた「週刊ベースボール創刊４０００号記念企画トークショー」に出席。江川氏はかつて慶大を受験して不合格となったいきさつを明かした。中学時代に偶然、観戦したという早慶戦の熱気に感激し六大学で野球をすることを決意したという江川氏。作新学院から早大への推薦入学の話が進んでいたが「行くもんだと思ってたら、おやじが急に、受験勉強をしてないから勉