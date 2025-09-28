私はアカリ（30代）。今日は夫がどうしてもと言うので、娘のスズカ（3歳）に子ども用ハーネスを着用して外出しました。ハーネスをつけている人を見たことがなかったので、恥ずかしい気持ちが大きかったのです。でも、つけてみると心の余裕ができ、ハーネスも悪くないかもしれないと思えたのです。そんな中、夫がトイレに行っている間に老夫婦が近くに寄ってきて、わざとらしくハーネスの悪口を言われたことで、私の心はすっかり折