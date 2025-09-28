◆東京六大学野球秋季リーグ戦第３週第２日▽早大８−４立大（２８日・神宮）２２年ぶり２度目の４連覇を目指す早大が立大に雪辱し、１勝１敗のタイに持ち込んだ。３回から２番手救援した最速１５０キロ右腕・高橋煌稀（２年＝仙台育英）が６イニングを６安打２失点のロング救援で今季２勝目を挙げた。＊＊＊高橋煌が立大の左腕・田中優飛との“仙台育英同級生対決”を制した。ともに２番手救援。１点リードで迎えた４回