◇プロ野球セ・リーグ 広島-DeNA(28日、マツダスタジアム)DeNAは8回、石上泰輝選手の2点タイムリーで勝ち越しに成功。その後、度会隆輝選手・筒香嘉智選手・神里和毅選手のタイムリーでも得点を追加し、終盤に8点リードとしています。7回に桑原将志選手のタイムリーで勝ち越すも、直後に犠牲フライで同点に追いつかれていたDeNA。8回には広島の5番手・常廣羽也斗投手の前に、1アウトからの佐野恵太選手と山本祐大選手の連打で2、3