中国の唐仁健・前農業農村相＝2021年、北京（新華社＝共同）【北京共同】中国吉林省長春市の中級人民法院（地裁）は28日、収賄罪に問われた前農業農村相の唐仁健被告に執行猶予2年付きの死刑判決を言い渡した。総額2億6800万元（約56億円）相当の金品を違法に受け取ったと認定した。国営通信新華社が伝えた。判決によると、唐氏は2007〜24年に地方政府などの要職にあった際、職務上の権限や地位を利用して関係先に便宜を図り、