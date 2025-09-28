（台北、花蓮中央社）23日に東部・花蓮県でせき止め湖から水があふれて発生した洪水被害で、中央災害対策センターによれば、28日午前9時時点の統計で死者は17人、行方不明者は7人となっている。現地では行方不明者の捜索が続いている他、多くの民間ボランティアや軍が復旧支援に当たっている。中央災害対策センターが28日午前に開いた会議の報告によれば、せき止め湖の貯水量は、水があふれ出す前の6.6％に当たる約600万トンにまで