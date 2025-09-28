【その他の画像・動画等を元記事で観る】 北山宏光が全国ライブツアー『HIROMITSU KITAYAMA LIVE TOUR 2025 「波紋-HAMON-」』のファイナル公演を9月27日・28日の2日間にわたって千葉・LaLa arena TOKYO-BAYにて開催。全国11会場・17公演で約7万人を動員したツアーを締めくくった。本稿ではそのうち、27日の公演の模様をお伝えする。 ■「『波紋-HAMON-』を皆さんに受け取ってもらえるように準備してきました」（北