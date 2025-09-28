川崎フロンターレは９月28日、J１第32節で柏レイソルとホームのUvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで対戦。４−４ドロー決着となった。現在７位で首位鹿島との勝点差は「10」と、優勝争いに食いついていくためには１つも落とせない川崎。重要な４位・柏との一戦のスタメンには、GK山口瑠伊、DFファンウェルメスケルケン際、フィリップ・ウレモヴィッチ、佐々木旭、三浦颯太、MF河原創、脇坂泰斗、山本悠樹、FW伊藤達哉、マル