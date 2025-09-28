「ロッテ３−４日本ハム」（２８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが接戦を落とし２連敗を喫した。先発の小島は８回１０安打４失点で１０敗目。四回に山県のライナーを左膝に受けるアクシデントがあったが、治療後に再登板。１点リードの七回、１死一、三塁とされ、レイエスに同点右犠飛を浴びると、続投した八回には連打で無死一、三塁のピンチを招き、山県に決勝左犠飛を浴びた。「伊藤君もすごい良い投手なのでその