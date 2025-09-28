総合格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５１」（２８日、愛知・ＩＧアリーナ）での「ＲＩＺＩＮＷＯＲＬＤＧＰフライ級トーナメント」準決勝で、元谷友貴（３６）が神龍誠（２５）を判定３―０で撃破。大みそかに行われる予定の決勝では扇久保博正（３８）と対戦することになった。試合は開始から両雄がアグレッシブに動く展開となったが、元谷は２ラウンド（Ｒ）終盤にバックテークしてチョークを狙うなど攻める。さらにギロ