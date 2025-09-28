総合格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５１」（２８日、愛知・ＩＧアリーナ）で、梅野源治（３６）が芦澤竜誠（３０）に判定３―０で完勝した。１ラウンド（Ｒ）はパンチを打ちながら前に出てくる芦澤に組み付かれた梅野だが、倒された際に体を入れ替えて上を取ると、足を抜いてサイドポジションに移行。さらに抵抗する芦澤に上下を入れ替えさせながら三角絞めで捕獲して絞め上げた。これは必死の抵抗を受けて脱出を許したが、ラウ