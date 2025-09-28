阪神・及川雅貴投手（２４）が、２８日の中日戦（甲子園）で、ＮＰＢ新記録となる１８試合連続ホールドを達成した。１点リードの７回に２番手でマウンドに上がると、山本、森に対しキレのある変化球を軸にテンポよく連続三振。最後は石伊をカウント２―２から１４４キロの直球で見逃し三振に仕留めた。日本新記録を三者連続三振で樹立したが、「自分の良さを引き出してくれた（坂本）誠志郎さんのおかげかなと、ありがたいです