【モデルプレス＝2025/09/28】北山宏光が、全11ケ所17公演で約7万人を動員した全国ツアー「HIROMITSU KITAYAMA LIVE TOUR 2025『波紋-HAMON-』」のファイナル公演を、9月27日・28日の2日間にわたり、千葉／LaLa arena TOKYO-BAY（ららアリーナ 東京ベイ）で開催。ここでは、27日の模様をレポートする。【写真】北山宏光、全国ツアーでの迫力演出◆北山宏光、多数サプライズ演出で会場魅了開演前に流れていたダンスミュージックのBG