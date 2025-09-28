ÂçÁêËÐ½©¾ì½êÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÇÏ¢ÆüÇ®Àï¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤¿¡£14ÆüÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿27Æü¡¢ABEMA¤ÎÃæ·Ñ¤Ë¤Ï´ÑÀï¤¹¤ë¥é¥°¥Ó¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î»Ñ¤¬±Ç¤ê¤³¤ß¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤¬Å£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½½Î¾»°ËçÌÜ¡¦¶ÓÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤ÈÁ°Æ¬½½»ÍËçÌÜ¡¦Ä«¹ÈÎ¶¡Ê¹âº½¡Ë¤Î¼èÁÈÁ°¤À¡£Åì´ó¤ê¤ÎµÒÀÊ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2019Ç¯¥é¥°¥Ó¡¼WÇÕÆüËÜÂç²ñ¤ÇÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¤¡¢À¤³¦¤ËÄ©¤ó¤ÀÊ¡²¬·ø¼ù¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤Æ¤âÊ¬¤«