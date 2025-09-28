グラビアアイドル・髙野真央（22）が、9月22日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】Tシャツもぱっつぱつ！ボリュームたっぷりだ 今年の3月に同誌でグラビアデビューし、キャリア半年で早くも3度目の登場となった。同誌と同日にリリースされたデジタル作品、「週プレ プラス!」アザーカット集のタイトルは「ガチ恋不可避～prologue～」。グラビアで