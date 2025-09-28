声優、俳優、歌手として活躍する宮野真守（４２）が２８日、都内で劇場版「ゾンビランドサガゆめぎんがパラダイス」ギャラクシープレミア完成披露上映会後の舞台あいさつに登壇した。作中で謎のアイドルプロデューサー巽幸太郎を演じる宮野は、サングラスに肩かけジャケットという、キャラに扮（ふん）した姿で登場。「スーパーウルトラハイパープロデューサー、巽幸太郎参上ー！！」と叫び、観客から拍手と大歓声の熱烈な歓