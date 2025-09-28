【WEリーグ】ジェフユナイテッド市原・千葉レディース 2−1 ちふれASエルフェン埼玉（9月27日／フクアリ）【映像】イブラ風ボレー！ 角谷瑠菜のWEリーグ初得点ニューヒロインが待望の初得点だ。ジェフユナイテッド市原・千葉レディースに所属する16歳のMF角谷瑠菜が、WEリーグ初ゴールを記録。大きな話題となっている。9月27日のちふれASエルフェン埼玉戦、スコアレスで迎えた15分だった。MF小川由姫が敵陣の低い位置から左サ