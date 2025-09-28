5人組バンド・Aqua Timezが、10月7日スタートのフジテレビ火9ドラマ『新東京水上警察』（毎週火曜後9：00※初回は15分拡大）の主題歌を担当することが発表された。本作のために書き下ろした楽曲「if you come」を提供する。【写真】緊張の表情!?…船の操縦を披露する山下美月この情報は、本日行われたAqua Timez 20th Thanksgiving Live「空いっぱいに奏でる祈り」兵庫公演にてサプライズ発表され、ライブに詰めかけたファ