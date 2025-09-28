俳優で歌手の北山宏光（40）が27、28日の2日間、千葉・LaLa arena TOKYO−BAYで、全国ツアー「HIROMITSU KITAYAMA LIVE TOUR 2025『波紋−HAMON−』」の最終公演を行った。オープニング曲には「Drippin'」をチョイス。ステージ中央の天空台に登場すると、ドラムをたたきながら歌い出した。スティックで客席を指したかと思えば、顔の周りでポーズ。ドラムスティックでさえ、演出の小道具として表現した。「Hey!元気かい？」と会場に