第７６回毎日王冠・Ｇ２（１着馬に天皇賞・秋の優先出走権）は１０月５日、東京競馬場の芝１８００メートルで行われる。チェルヴィニア（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父ハービンジャー）は２４年にオークス、秋華賞を制した２冠牝馬。秋華賞を勝った後は、ジャパンＣ（４着）、京都記念（９着）、ドバイ・シーマクラシック（６着）と不本意な結果が続いていたが、前走のしらさぎＳ・Ｇ３は復調気配を感じさせる２着。夏場も牧