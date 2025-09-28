テレビ朝日の田原萌々アナウンサーが誕生日を迎えたことを報告し、祝福が集まっている。２８日までにインスタグラムで「もうすぐ９月も終わりですね… 気が付けばまた一つ歳を重ねていました。２７歳も明るく健やかに、これからも精進していきたいです。今後とも皆様よろしくお願いいたします」とつづった田原アナ。誕生日プレートを前にし、花束を手に微笑む写真を投稿した。この投稿にファンからは「萌々ちゃんお誕生日お