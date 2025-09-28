Âçºå¡¦ABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÄ¹¼÷¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¸å11¡§17¢¨´ØÀ¾ÃÏ¶è¡Ë¤Î¸ø¼°X¤¬28Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¡Ö¿·ÃµÄå¡×ÅÐ¾ì¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¿·ÃµÄå¤òÍ½¹ð2¿Í¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥ÈÈÖÁÈX¤Ç¤Ï¡Ö¿·ÃµÄå¡¢ÌÀÆü¸ø³«¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢2¿Í¤È»×¤ï¤ì¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¿·ÃµÄå¤Ï¡ÄÌÀÆü¡¢±Ø¼þÊÕÂç·¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç½é¸ø³«¡ª¡×¤È¤·¡¢¡ÖOsaka Metro¸æÆ²¶ÚÀþ¤Ê¤ó¤Ð±Ø²þ»¥³°ÄÌÏ©20ÈÖ½Ð¸ýÉÕ¶á¡×¡Ö½ÂÃ«