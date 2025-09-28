２８日の日本テレビ「グレイテストトークマン」には、劇団ひとりがゲスト出演した。菊池風磨、せいや、ヒコロヒー、ニューヨークの５人をＭＣにゲストの本音を引き出すトーク番組。「嫉妬している芸能人」を聞かれた劇団ひとりは「バカリズム」と即答した。せいやが「リアルなとこ！」と興奮するなど、なるほどな人選に大盛り上がり。劇団ひとりは「そりゃ、そうでしょ。同じピン芸人だし、めちゃくちゃ面白いし、創作活動