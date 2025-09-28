香港の快速馬ラッキースワイネスは11着に敗れた。レース序盤からあまりスムーズな競馬ではなく、徐々にポジションを悪くしてしまい、直線の入口では既に手応えは怪しくさらに後退。スピード競馬に初めての環境も影響したのか、能力を出し切れずに終わった。11着ラッキースワイネスK.リョン騎手「スタートは悪くなかったですが、4番手に付けたときに外の馬に押されて位置を下げざるを得ませんでした。大きな馬なのでリズムが崩