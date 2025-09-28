¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5-3¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡¢T-¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯)¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬»î¹çÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÎµÙÍÜÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥óÁª¼ê¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Û¤«¤Î³§¤¬µÙ¤ß¤ò¼è¤ëÃæ¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤È¤âÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Æü¤ÎµÙ¤ß¤òÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀÆü¤Ï¤Þ¤¿¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÙÍÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤Ï¡Ø¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î·èÃÇ¤Ç