自民党総裁選に立候補している小林鷹之元経済安保相が28日、オンライン方式で党員らとのタウンミーティングを開催した。冒頭、小林氏は、開催の理由を説明し、今回の総裁選での地方遊説が東京・名古屋・大阪の3カ所であることから、「地方の党員に直接、訴える機会というものがないということで、お詫びの気持ちも込めて設定した」と述べた。その後、党員らからの質問に答える形で、社会保障・農業政策・地方活性化策・エネルギー