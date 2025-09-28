Æ£Ï²¤Î154¥­¥í¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¢ªº¸É¨ÉÕ¶á¤ËÄ¾·â¢£¹­Åç ¡¼ DeNA¡Ê28Æü¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¹­Åç¤Î¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó³°Ìî¼ê¤¬28Æü¡¢ËÜµòÃÏ¡¦DeNAÀï¤Ç¼«ÂÇµå¤òÊü¤ÁÅÓÃæ¸òÂå¤·¤¿¡£ÅÝ¤ì¹þ¤ßÌåÀä¤·¡¢Êú¤¨¤é¤ì¥Ù¥ó¥Á¤Ø¡£µå¾ì¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£7²ó1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¤ÎÆâ³Ñ154¥­¥í¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇµå¤Ïº¸É¨ÉÕ¶á¤ËÄ¾·â¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ°¤Î¤á¤ê¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¡£¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë