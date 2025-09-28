◆ウエスタン・リーグソフトバンク1―2中日（28日、ナゴヤ球場）ウエスタン・リーグ3連覇を逃したソフトバンクの今宮健太内野手（34）が「ここまできたら、勝ちたかった」と悔しがった。試合前、声出しをしてチームを鼓舞した。「最後の最後で優勝決まるゲームはなかなかない。緊張感は1軍と違うけど『思いっきりいこう、楽しんでいこう』と話した」と若い選手たちの前で話したことを明かした。「1番遊撃」で先発出場。3