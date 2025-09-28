最後は、逃げ切った。残留争いを戦う横浜F・マリノスは９月28日、J１第32節でFC東京と敵地で対戦。51分に喜田拓也の得点で先制すると、59分、62分に谷村海那が連続ゴール。３点のリードを奪う。終盤の89分、90＋７分に失点も、３−２の勝利を収めた。試合後のフラッシュインタビューに喜田が対応。「非常に大事な勝点３」と振り返り、「押し込まれたし、我慢の時間が続きましたけど、勝つってこれだけ大変だし、これだけみん