◎あす29日の全国の天気東北と北陸は、午前を中心に雨の激しく降る所があるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水などに注意・警戒してください。午後も東北北部や日本海側は雨が降りやすいでしょう。関東から西日本の太平洋側は晴れる所が多いですが、急な雷雨にご注意ください。◎あすの予想気温朝の最低気温は前日より高い所が多いでしょう。大阪は5℃高い25℃、長野は6℃高い20℃、盛岡は7℃高い18℃、釧路は6℃高い15℃の予想で