フジテレビ系「千原ジュニアのヘベレケＳＰ」が２７日に放送され、おぎやはぎ・矢作兼、ふかわりょうが出演した。矢作はジュニアの東京進出を「すごい人が来るっていう触れ込みでしたもん。大阪でも（人気で）やばいっていう人がついに東京来るぞっていう触れ込み」と振り返った。ジュニアは「大阪、東京の。ネットもないし、番組も全部違うから。（東京を）全く知らない。ホンマにもう外国。大阪で（ファンが殺到するために