28ÆüÍ¼Êý¡¢»°½Å¸©Îë¼¯»Ô¤Î¼Á²°¤Ë¥Ðー¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤¬²¡¤·Æþ¤ê¡¢¸½¶â¤ò¶¼¤·¼è¤Ã¤ÆÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬¶¯Åð»ö·ï¤È¤·¤ÆÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢28Æü¤Î¸á¸å3»þ20Ê¬¤´¤íÎë¼¯»Ô°¤¸ÅÁ¾Ä®¤Ë¤¢¤ë¼ÁÅ¹¤Ë¡¢¹õ¤¤Ê¤ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤ê¥Ðー¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤¬²¡¤·Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÃË¤Ï¡Ö¤ª¶â¤ò½Ð¤»¡×¤ÈÅ¹¼ç¤Î80Âå¤Î½÷À­¤ò¶¼¤·¡¢½÷À­¤¬¸½¶â¤ª¤è¤½2Ëü±ß¤ò¼êÅÏ¤¹¤ÈÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Å¹¼ç¤Î½÷À­¤È