¥¢¥á¥ê¥«ÆîÉô¡¦¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤Î¹Á¤ËÌÌ¤·¤¿°û¿©Å¹¤Ç¡¢´ßÊÕ¤ËÄäÇñ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥È¤«¤é½Æ¤¬È¯Ë¤¤µ¤ì¡¢11¿Í¤¬»à½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤ÎÁÜººÅö¶É¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤Ç27ÆüÌë¡¢¹Á¤ËÌÌ¤·¤¿¥Ð¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ1¿Í¾è¤ê¤Î¥Ü¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤¿¿ÍÊª¤¬½Æ¤òÈ¯Ë¤¤·¡¢3¿Í¤¬»àË´¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â8¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥Ü¡¼¥È¤Ç¸½¾ì¤òµî¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤ËÉÕ¶á¤Î¿åÏ©¤Ç·ÙÈ÷Ââ¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢